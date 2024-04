FOLLIA TOTALE del weekend su eBay: 67% di sconto per realme C67

Per questo weekend eBay si è messo in testa di sorprenderti con una offerta senza precedenti: il popolarissimo mediogamma Android realme C67 è attualmente in vendita al prezzo più basso di sempre.

Non solo hai a portata di mano uno scioccante sconto immediato del 67% ma, utilizzando il codice coupon “PSPRAPR24”, puoi aggiungere anche un ulteriore sconto di 10€. Il risultato? Lo smartphone a marchio realme crolla al prezzo ridicolo di appena 156€.

Il mediogamma realme C67 è in caduta libera su eBay con il 67% di sconto

Realme C67 è indubbiamente uno smartphone adatto ai task di tutti i giorni: troviamo un eccellente pannello da 6.72 pollici Full HD con cui guardare tutti i video che vuoi ad alta risoluzione, un buon processore octa-core di Qualcomm e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Ci puoi telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica e molto altro ancora. Inoltre, sfruttando il modulo fotografico multiplo, hai sempre a portata di mano un camera phone di qualità grazie al sensore principale da ben 108MP con zoom 3X.

Sarebbe davvero un gran peccato lasciarsi scappare questa eclatante occasione di eBay sul mediogamma a marchio realme, a maggior ragione oggi se consideri che puoi anche aggiungere un ulteriore sconto di 10€ utilizzando il codice coupon “PSPRAPR24” in fase di acquisto.