Bello, completo e dotato di 12 modalità sportive. Questo smartwatch di SoundPeats è già un affarone a prezzo pieno: se poi è in sconto, allora è un'occasione d'oro. Per il Prime Day di Amazon, lo porti a casa a 26€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Amazon Prime Day: lo smartwatch è a prezzo regalo

Un wearable con cassa squadrata, pronto ad essere abbinato a qualsiasi outfit desideri: classico o sportivo che sia, verrà notato ed aggiungerà un tocco in più.

Il suo ampio display a colori da ben 1,4″ è uno dei suoi punti di forza maggiori: hai a disposizione un superficie molto ampia per leggere tutto quello che questo wearable può offrirti.

Certo, potrai gestire dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone, ma il dispositivo ti garantirà molto di più. Basti pensare, sottolineo ancora, che ci sono ben 12 tipologie di workout supportate: ti alleni e tieni traccia in modo preciso delle tue performance.

Infine, è un validissimo alleato per la salute. Grazie al preciso sensore per il battito cardiaco e funzionalità dedicate al controllo della qualità del riposo notturno: tienilo al polso quando vai a dormire e scoprir come riposi e come puoi migliorare!

Insomma, questo smartwatch di SoundPeats – noto brand fra i tech addicted – è da prendere al volo, se hai la possibilità di portarlo a casa a 26,59€ invece di 45,99€: lo sconto è del 42%!

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Non perdere tutte le migliori occasioni dell'Amazon Prime Day: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch