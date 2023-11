FOLLIA Amazon: il set LEGO McLaren F1 è in offerta al MINIMO STORICO (-60€)

Sono i botti di questo Black Friday del 24 novembre 2023. Siamo al tardo pomeriggio, ma le offerte Amazon non accennano a smettere di stupirci: il caso lampante è questo magnifico set LEGO che riproduce la McLaren di F1 del 2022 che puoi acquistare al minimo storico di 139,99 euro invece di 199,99. Un risparmio clamoroso.

Set LEGO McLaren F1 in offerta Black Friday

Questo kit di modellismo LEGO Technic è molto più di un semplice giocattolo: è una replica straordinaria dell’auto da corsa F1 della McLaren del 2022. Gli ideatori LEGO hanno collaborato direttamente con il team della McLaren Racing, assicurandosi che ogni dettaglio fosse perfettamente riprodotto per catturare l’essenza e la potenza di questa vettura iconica.

Nel kit troverai il motore V6 con pistoni mobili, lo sterzo funzionante, le sospensioni realistiche e persino un differenziale. La precisione dei dettagli è tale che potresti quasi sentire il rombo del motore mentre assembli ogni parte.

Non solo potrai goderti il processo di costruzione, ma potrai anche dare il tocco finale alla tua monoposto con gli adesivi degli sponsor, proprio come su una vera auto da corsa F1. Questo set è un capolavoro di design e ingegneria, perfetto per chi ama le sfide di costruzione avanzate.

Le istruzioni dettagliate testimoniano la collaborazione diretta tra McLaren Racing e LEGO, guidandoti passo dopo passo nella creazione di questo modello unico. Questo set è un regalo perfetto per gli appassionati di motori e costruzioni LEGO, un pensiero che farà brillare gli occhi di chiunque ami l’automobilismo sportivo.

Non lasciarti scappare questa opportunità durante il Black Friday su Amazon. Acquista ora il set LEGO McLaren F1 a soli 139,99 euro e porta a casa un’icona dell’automobilismo ad un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.