Follia Amazon: docking station 6 in 1 a meno di 14€?! Ti basta usare il coupon per uno sconto del 50%

Le porte del tuo laptop non ti bastano mai? Ti serve un’uscita HDMI extra per collegare un monitor in più? Ti veniamo subito in soccorso con questa offerta davvero pazzesca su una docking station 6-in-1 che sa decisamente il fatto suo. Oggi può essere tua ad un prezzo ridicolmente basso: grazie ad uno sconto del 50%, questa Docking Station 6 in 1 della Orico oggi può essere tua a 13,99€. Te lo diciamo molto chiaramente: a questo prezzo è semplicemente impossibile trovare di meglio.

La Orico Dockin Station 6-in-1 ti consente di estendere la porta di tipo C del tuo laptop in 6 porte: 1 porta HDMI 4K, 1 porta USB C per il trasferimento dati con velocità fino a 5 Gbps, 3 porte USB 3.0 e 1 porta per la fornitura di alimentazione USB C con capacità fino a 100 W.

Il dock è dotato di 4 porte USB 3.0 per un trasferimento di dati senza sforzo e può caricare il laptop in modo rapido attraverso la porta di alimentazione USB C da 100 W. La porta HDMI consente di trasmettere le immagine 4K su uno schermo esterno. È compatibile con laptop, tablet e telefoni cellulari dotati di una porta USB Type-C completa.

Insomma, questa docking station della Orico è un prodotto altamente solido che ci sentiamo di raccomandare a chiunque abbia bisogno di trasformare il suo laptop in una macchina ancora più versatile e multi-tasking. Lo ricordiamo: è compatibile con qualsiasi laptop, tablet e smartphone di ultima generazione, purché abbia un ingresso di tipo C. Non bastasse, il design di questo prodotto è compatto e leggero. L’ideale per non creare ingombri inutili sulla vostra scrivania.

Normalmente questo Hub USB 6-in-1 della Orico viene proposto a 27,99€, un prezzo di per sé intrigante considerata la qualità e le specifiche del prodotto. Tuttavia, oggi potete acquistarlo ad un prezzo ancora più aggressivo. Non dimenticatevi di spuntare il coupon direttamente dalla pagina del prodotto prima di inserirlo nel carrello, in questo modo potrete acquistare la docking station con uno sconto del 50%. Vi consigliamo di fare davvero in fretta: c’è il rischio che il prodotto vada a ruba estremamente velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.