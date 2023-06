Flipper Zero: l'INTROVABILE torna disponibile su Amazon (in sconto)

Flipper Zero torna finalmente disponibile su Amazon con spedizioni Prime e anche in sconto: nel momento in cui lo segnaliamo, ci sono solo pochissimi pezzi rimanenti. Questo straordinario dispositivo è un vero e proprio coltellino svizzero digitale che ti permetterà di interagire con il mondo digitale in modi che non avresti mai immaginato: completa il tuo ordine al volo per accaparrartelo a 260€ circa, se non è già finito.

Un dispositivo unico nel suo genere. Può essere collegato a qualsiasi componente hardware utilizzando GPIO per controllarlo con i pulsanti, eseguire il proprio codice e stampare messaggi di debug sul display LCD. Questo significa che hai il controllo totale su ciò che il dispositivo può fare. Che tu sia un professionista, un appassionato di elettronica o semplicemente una persona curiosa, questo potente strumento ti offre un mondo di possibilità.

Il bello di Flipper Zero è che non solo offre una vasta gamma di funzionalità, ma lo fa a un prezzo incredibilmente conveniente. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato rispetto al suo prezzo originale. Questo lo rende un investimento eccellente per chiunque sia interessato alla tecnologia e alla programmazione. Raramente disponibile sulla piattaforma di e-commerce, adesso c’è qualche pezzo in pronta consegna, grazie ai servizi Prime: completa adesso il tuo ordine per accaparrartelo. Durerà pochissimo.

