FLASH 180 di Iliad: ultimi giorni per la tariffa con 180 GB a soli 9,99€

Iliad è un operatore che si è fatto notare negli ultimi anni, soprattutto per le sue offerte a vita: nessuna rimodulazione, prezzo fisso per sempre e possibilità di effettuare un upgrade della propria tariffa sono soltanto alcuni degli aspetti più amati dai clienti. E ora, per il mese di settembre, Iliad ha lanciato una nuova offerta: si tratta di FLASH 180, che a soli 9,99 euro al mese offre 180 GB, minuti e SMS illimitati.

Cosa offre la promozione FLASH 180 di Iliad

Quella proposta da Iliad è sicuramente un’offerta ghiotta. A partire dai GB: sono ben 180 – in linea di massima, molto più dell’utilizzo medio di un utente -, in 4G/4G+ e 5G. Quest’ultimo è naturalmente disponibile solamente sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad, che possono essere verificate sul sito web. In ogni caso, anche la copertura 4G+ garantisce un’ottima velocità di connessione. Oltre ai GB, la promozione mette a disposizione minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia.

Viaggi in Europa oppure hai in programma una vacanza? Con questa offerta Iliad hai a disposizione ben 10 GB dedicati in roaming Europa, a cui si aggiungono minuti e SMS illimitati. Sono inclusi la maggior parte dei Paesi, con alcune eccezioni: la lista completa è disponibile sul sito web Iliad. Inoltre, con l’offerta FLASH 180 hai minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni – compresi Canada, USA e Hawaii.

Quali altri servizi (gratuiti) include l’offerta FLASH 180 di Iliad?

Opzione “Mi richiami”

Hotspost

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Il vantaggio di Iliad è che non applica rimodulazioni nel tempo e la tua offerta resterà sempre uguale, al medesimo prezzo, senza vincoli e costi nascosti. L’attivazione è semplice e veloce e puoi farla direttamente online: dopo aver verificato la tua identità e compilato i dati richiesti, riceverai la tua SIM direttamente a casa. Se hai richiesto la portabilità, riceverai anche tutte le informazioni e istruzioni necessarie per attivare la nuova SIM, mantenendo sempre il tuo numero. Approfitta subito di FLASH 180 Iliad a 9,99 euro al mese: hai tempo ancora 8 giorni, prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.