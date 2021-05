Hai sempre desiderato tenere sotto controllo le tue attività sportive? Il fitness tracker di DXSC è in promozione su Amazon a soli 6,49€. Il suo prezzo di listino viene reso più conveniente da un coupon del 5% che rende l’acquisto obbligatorio.

Le spese di spedizioni non sono velocissime, ma ne vale la pena.

Ricorda di attivare il coupon per ottenere lo sconto in carrello.

Fitness tracker economico ma che fa il suo lavoro

Il fitness tracker ha un aspetto semplice ma che acquista un tocco di brio grazie alla sua colorazione Blu elettrico. Dotato di tutto ciò che serve a uno sportivo, si configura come un ottimo affare.

Il display è di forma allungata ed è a colori. Vanta un’ampiezza di 0,95 pollici che sono sufficienti per una lettura ottimale delle informazioni. Inoltre può essere personalizzato grazie a diverse impostazioni.

I sensori che sono integrati al suo interno consentono di rilevare diversi parametri legati al benessere. Anzitutto è presente un cardiofrequenzimetro che rileva il battito cardiaco. Non sono poi da sottovalutare il monitoraggio del sonno e della pressione sanguigna.

Il lato sportivo si fa più interessante visto che il tracker è capace di tenere sotto controllo gli esercizi eseguiti con un comodo contapassi, conteggio delle calorie bruciate e delle distanze percorse. In linea di massima, questa smartband è adatta a chi ama correre e camminare.

Tra le altre features sono numerose quelle degne di nota. Sono presenti le notifiche smart per messaggi e telefonate, oltre che ai promemoria di sedentarietà e al QQ Reminder.

Infine, la batteria, assicura un’autonomia di circa 5/7 giorni complessivi. Per ricaricare il dispositivo non occorre che staccarlo dal suo cinturino e inserirlo direttamente in un qualsiasi blocco USB.

Puoi acquistare questo favoloso fitness tracker su Amazon a soli 6,49€ nella colorazione Blu elettrico. Le spedizioni sono un po’ lunghe ma sono gratuite sia per i membri Prime che Standard. Attiva il coupon per ottenere l’extra sconto. La promozione è valida fino al 30 giugno 2021.

