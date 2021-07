Fitbit Versa 2 è in promozione su Amazon a soli €129,99. Il ribasso del 35% riduce il prezzo di listino di ben €69,96 rendendo l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Se sei alla ricerca di uno SmartWatch Fitbit Versa 2 fa per te

Fitbit Versa 2 è uno Smartwatch dall'estetica semplice ma che al suo interno racchiude numerose funzioni. Disponibile in colorazione nera con cinturino in silicone, questo si adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Monta una cassa quadrata con all'interno un display a colori e touch screen con ampiezza di 1,34 pollici. Tali dimensioni rendono la lettura delle informazioni agevolata anche davanti a condizioni luminose critiche. Inoltre la modalità schermo sempre acceso agevola quella che è lettura delle informazioni alzando semplicemente il polso.

Le varie tecnologie che sono state implementate al suo interno rendono questo dispositivo sia un ottimo assistente legato al benessere e alla prestazione sportive che alla vita di tutti i giorni. Infatti è in grado di rilevare il battito cardiaco 24 ore su 24, analizzare il sonno e la sua qualità e rilevare tutte le maggiori informazioni inerenti alle calorie e non solo.

In particolar modo, l'applicazione Fitbit è compatibile con più di 200 dispositivi e fornisce all'utente la possibilità di tener conto delle più sporadiche attività sportive praticate.

I pregi di questo dispositivo, tuttavia, non terminano qui in quanto come accennato in precedenza questo è anche un ottimo assistente da polso. Sono presenti le notifiche inerenti e messaggi e telefonate, riguardanti le maggiori applicazioni utilizzate per non parlare poi della funzione musicale che consente di memorizzare i brani direttamente sullo Smartwatch così da averli sempre a portata di mano.

Se si è fuori e non si vuole utilizzare lo smartphone o portare con sé il portafogli, poi, si può ricorrere al metodo di pagamento Fitbit Pay per accedere alla modalità contactless.

Non sono, infine, da sottovalutare la presenza di Amazon Alexa integrata, la sua impermeabilità fino a 50 metri e una batteria che concede fino a 4 giorni di autonomia senza problemi.

Fitbit Versa 2 e acquistabile su Amazon a soli €129,99. Acquistalo e ricevilo a casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per i clienti standard presso i punti di ritiro. L'acquisto può essere concluso anche optando per il pagamento a rate a tasso zero con CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch