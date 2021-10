Fitbit Versa 2 in offerta a metà prezzo : Offerte Amazon

Il Fitbit Versa 2 si trova in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto del 50% che dimezza il prezzo di listino.

Questo modello è dotato di chip NFC per i pagamenti, tramite un doppio tap sullo schermo si attiva l’apposita funzione che permette di scegliere la carta con la quale si intende pagare. La dotazione hardware si completa con un lettore di battito cardiaco e un comodo sensore SpO2 per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

Il design è caratterizzato da una cassa in alluminio di forma squadrata, con display curvo ai bordi e cinturino intercambiabile in silicone, tessuto, pelle o metallo. Fitbit Versa 2 può essere utilizzato per monitorare l'attività sportiva all'aperto, è certificato per resistere all'acqua fino a 50m di profondità, può essere quindi utilizzato anche in sotto la pioggia o durante le sessioni di nuoto. Inoltre il produttore dichiara per il Versa 2 un'autonomia fino a 4 giorni con una sola carica.

Oggi è possibile acquistare Fitbit Versa 2 in offerta su Amazon a 99,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.