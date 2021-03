Fitbit Sense è in offerta su Amazon a soli 279,90€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,05€ che rende questo smartwatch un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Fitbit Sense: lo smartwatch e assistente di vita

Dal design elegante e raffinato, Fitbit Versa è lo smartwatch che si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che femminili. Nella sua versione nera è un passepartout da abbinare a qualunque stile.

Dotato di una cassa con bordi arrotondati e cornice in acciaio inossidabile lucidato, il wearable custodisce al suo interno un ampio display AMOLED che fornisce un elevato numero d’informazioni. Arricchito da Corning Gorilla Glass 3, risulta essere durevole e robusto.

Vantante una serie di tecnologie avanzate, questo prodotto è il grado di monitorare diversi parametri del benessere. Sono infatti presenti il monitoraggio del sonno, dello stress con sensore EDA, della temperatura cutanea e della salute del cuore (ECG).

Da non dimenticare le funzioni collegate al fitness come il controllo delle attività che permette di tenere sotto controllo le calorie bruciate, le distanze percorse e altri parametri. In questo caso non è da sottovalutare la presenza di un GPS integrato.

Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia è fissata a circa una settimana e può essere ripristinata per mezzo della ricarica rapida.

Questo smartwatch è compatibile con gli smartphone Apple con versione iOS 12.2 o successive e con gli smartphone Android 7.0 e successivi.

Puoi acquistare Fitbit Versa su Amazon a soli 279,90€ nella sua colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei un cliente abbonato a Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. Questo smartwatch Fitbit, infine, può essere acquistato a rate con il programma CreditLine di Confidis.

Smartwatch