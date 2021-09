Fitbit Inspire 2: con questo gioiello al polso vai alla grande

Se lo sport è la tua passione più grande, perché privarti di un alleato fedele come Fitbit Inspire 2? In offerta su Amazon diventa tuo con soli 89,90€ grazie al ribasso del 10%. Così non solo risparmi sul prezzo di listino, ma hai l'occasione di riceverlo in quattro e quattr'otto mediante le spedizioni Prime che sono garantite.

Fitbit Inspire 2: un vero prodigio al tuo polso

Di smartwatch in vendita sul mercato ce ne sono a migliaia ma se Fitbit Inspire 2 continua ad essere un punto di riferimento un motivo c'è. Disponibile in colorazione nera, lo metti al polso per non toglierlo praticamente mai perché oltre ad un alleato nel mondo del fitness è finanche utile nella vita di tutti i giorni.

Super discreto, con il suo display dalla forma allungata non ti fa mancare veramente nulla. Ha diversi sensori al suo interno che rendono la rilevazione dei dati semplicissima: infatti non ti basta che indossarlo per sapere che succede! Oltre alle classica modalità sportive, presenta tecnologie all'avanguardia con un rilevatore del battito cardiaco continuo, un monitor dedicato al sonno e uno ai minuti in zona attiva per sapere quante calorie bruci effettivamente.

Incluso con questo acquisto ricevi finanche un anno di prova gratuito al servizio FitBit Premium che rende lo smartwatch ancora più innovativo. In questo modo puoi curare anche aspetti secondari ma comunque importanti come la nutrizione e la gestione dello stress.

In conclusione meriti di sapere che anche la batteria è estremamente eccezionale visti i 10 giorni di autonomia che ti offre con una sola carica.

Acquista subito il tuo FitBit Inspire 2 su Amazon a soli 89,90€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono ugualmente gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.