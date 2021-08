Fitbit Charge 5 è appena stato presentato ufficialmente dall'azienda di proprietà di Google. Il nuovo fitness tracker presenta una schermo a colori, il GPS, una durata della batteria fino a 7 giorni e molto altro ancora.

Fitbit Charge 5: le caratteristiche

Fitbit di proprietà di Google ha lanciato il suo ultimo fitness tracker, il Charge 5. Il fitness tracker è dotato di un nuovissimo design aerodinamico, elegante ed è il 10% più sottile rispetto al suo predecessore.

Il wearable sfoggia un display a colori AMOLED da 1,04 pollici protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass 3. Il display ha un'opzione Always On e si dice che sia due volte più luminoso del Charge 4.

Fitbit Charge 5 è stato pubblicizzato come il primo tracker di Fitbit che presenta un sensore EDA. Questo serve per misurare la risposta del corpo allo stress utilizzando piccoli cambiamenti nelle ghiandole sudoripare delle dita.

Il fitness tracker è inoltre dotato di GPS integrato e supporta fino a 20 modalità di allenamento. Viene fornito con una funzione di riconoscimento automatico dell'esercizio e un tracker V02 max.

Altre importanti funzioni per la salute a bordo del Charge 5 includono il cardiofrequenzimetro 24 ore su 24 che controlla anche altri parametri chiave per il benessere che vengono valutati tramite il dashboard Health Metrics sull'app Fitbit.

Le metriche monitorate includono la frequenza respiratoria, la variazione della temperatura cutanea e la frequenza SpO2. Tiene inoltre traccia dei dati del sonno come i punteggi del sonno giornalieri, le fasi del sonno e dispone di allarmi SmartWake.

Presenta 20 quadranti colorati tra cui gli utenti possono scegliere. Il tracker è disponibile in colore nero con cassa in acciaio inossidabile. Altre opzioni di colore includono Lunar White con cassa in acciaio inossidabile Soft Gold e Steel Blue con cassa in acciaio inossidabile platino.

Per quanto riguarda il costo al pubblico, il Charge 5 ha un prezzo al dettaglio di $ 179,95 negli Stati Uniti e € 179,95 in Europa. È attualmente disponibile per il preordine sul sito di Fitbit.com.

