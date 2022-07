Fitbit Charge 5, smartband con GPS e molto altro a prezzo WOW (-17%)

Fitbit Charge 5 è senza ombra di dubbio una delle smartband di fascia alta più popolari e apprezzate del momento per via del suo design curato e le numerose funzioni di tracking. Quest’oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso grazie a uno sconto del 17%.

Ad appena 149€, infatti, la smartband è ideale per tracciare gli allenamenti in palestra, controllare le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (supporta sia iOS che Android), registrare i parametri più importanti sulla salute e molto altro.

Fitbit Charge 5 precipita di prezzo su Amazon con il 17% di sconto: affare d’oro

Il fitness tracker è sviluppato per soddisfare tutte le tue esigenze in qualsiasi momento della giornata: il display è ampio, luminosissimo e pensato per darti modo di scorgere immediatamente le informazioni più importanti. Completamente impermeabile fino a 5 ATM (50 metri di profondità), il fitness tracker monta un precisissimo sensore HR pensato per registrare costantemente la frequenza cardiaca, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e registrare anche un ECG (elettrocardiogramma) da poter condividere immediatamente con il proprio medico.

Dotato del modulo GPS indipendente per tracciare con precisione i tuoi spostamenti all’aperto, il wearable può monitorare automaticamente fino a 20 modalità di allenamento a cui si aggiungono un gran numero di consigli i dati aggiuntivi pensati per migliorare le tue prestazioni.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la validissima smartband di Fitbit fintanto che puoi acquistarla su Amazon con il 17% di sconto: a questo prezzo rappresenta una delle migliori occasioni per allacciare al polso uno tra i migliori fitness tracker di ultima generazione. Se la metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

