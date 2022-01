Fire TV Stick Lite a 29€: subito smart TV e TRUCCO digitale terrestre

Fire TV Stick Lite è il concentrato di tecnologia che tutti dovrebbero conoscere. Prezzo democratico, tante possibilità e – in questo periodo – anche una buona soluzione per tamponare ai problemi legati al passaggio al nuovo digitale terrestre.

Da Amazon, ti accaparri a 29€ circa appena, una chiavetta che inserisci nella porta HDMI delle televisione e la trasformi. Il telecomando in dotazione è una miniera di potenziale, inclusa l'interazione con Alexa. Scommetti che questi 29€ saranno l'investimento più intelligente dell'ultimo periodo? Minima spesa, altissima resa. Spedizioni ovviamente gratis e rapide, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick Lite: smart TV e digitale terrestre

La parte smart di questo gioiellino è uno spettacolo. Dopo una rapida configurazione, potrai:

accedere al download di decine e decine di applicazioni dallo store ufficiale;

dallo store ufficiale; guardare in streaming e on demand le tue piattaforme preferite (come Netflix, DAZN, Prime Video, ecc);

e on demand le tue piattaforme preferite (come Netflix, DAZN, Prime Video, ecc); scaricare giochi e usarli con un controller Bluetooth che potrai collegare senza problemi;

e usarli con un che potrai collegare senza problemi; navigare su Internet;

utilizzare il potenziale dell'assistente vocale, semplicemente premendo il pulsante di Alexa sul telecomando.

Come anticipato, non è affatto tutto qui. Con un piccolo trucco, ti assicuri anche una valida toppa ai malfunzionamenti attuali, legati al nuovo digitale terrestre. Come? Semplicissimo: moltissimi canali TV trasmettono anche tramite Web.

L'esempio principale? L'applicazione di Rai Play, che ti mette a disposizione l'intero palinsesto, in diretta e in streaming. Ancora, puoi sfruttare anche altre piattaforme assolutamente gratuite: hai mai provato Pluto TV, che trasmette anche il meglio di MTV? No? Beh, dovresti perché è assolutamente gratis! Inoltre, puoi sempre usare il browser Web per accedere ai siti di canali TV che trasmettono live e gustarteli.

Sarà tutto molto semplice perché al tuo Fire TV Stick Lite potrai collegare mouse e tastiera e muoverti liberamente anche navigando su Internet. Geniale, no?

Pensa, tutto questo lo porti a casa a 29€ circa appena ed è assurdo: i miracoli della tecnologia (e di Amazon). Per provare subito, completa velocemente l'ordine e inizia a esplorare un mondo che non ti aspetti. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.