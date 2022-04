Fire TV Stick Lite a 19€: smart TV e trucco per Digitale Terrestre

Fire TV Stick Lite è in gran sconto su Amazon a 19€ circa appena ed è il momento di approfittarne. Il motivo? Semplice: non solo ottieni un completissimo sistema di smart TV, ma – con una piccola astuzia – puoi sopperire ai problemi di visione del nuovo digitale terrestre. Come? Te lo spiego!

Intanto, non perdere la ghiotta occasione del momento. Completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Fire TV Stick Lite: subito smart TV e non solo

Un prodotto che è straordinario perché si tratta di una chiavetta super compatta, che colleghi tramite ingresso HDMI al televisore – oppure a un qualsiasi altro monitor – e sei pronto a utilizzarlo.

Lo accendi tramite il telecomando in dotazione e, dopo una rapida configurazione, ti si aprirà un mondo di intrattenimento avanzato, sempre disponibile. Il sistema operativo alla base del suo funzionamento è Android e questo è importantissimo: la compatibilità con le applicazioni è enorme ed è per questo che puoi avere DAZN, Disney+, Discovery+, Netflix, Prime Video e non solo. Ci sono tutti le più importanti piattaforme di streaming di contenuti audio e video.

Ovviamente, puoi anche scaricare applicazioni diverse, come quelle per navigare su Internet oppure addirittura i giochi. Non preoccuparti del controller: lo colleghi tramite il Bluetooth e sei pronto a divertirti. Ciliegina sulla torta: premendo un pulsante sul telecomando puoi interagire direttamente con l'assistente vocale Alexa. Pensa alla praticità di gestire la casa smart con la voce, mentre guardi la televisione.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo che, con una piccola astuzia, ti permette di sopperire (almeno temporaneamente) ai malfunzionamenti del digitale terrestre. Infatti, hai due possibilità:

scaricare le applicazioni dei canali che ne hanno una e trasmettono in diretta streaming (esattamente come Rai Play);

aprire il browser Web, recarti sul sito del canale che vuoi guardare e avviare la diretta.

In sostanza, permetti al flusso dei canali che vuoi guardare di passare da Internet, invece che dalla classica antenna. Un piccolo trucco, che può aiutare a ovviare un problema fastidioso. Se pensi che l'investimento è super minimo, Fire TV Stick Lite è un vero e proprio affare, pronto a essere sfruttato in una marea di occasioni. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare: completa l'ordine al volo da Amazon per approfittarne e portare a casa questo concentrato di tecnologia a 19€ circa appena. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.