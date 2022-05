Fire TV Stick Lite a 19€: SMART TV Android, trucco digitale terrestre

Fire TV Stick Lite è in sconto su Amazon a 19,99€ appena invece di 29,99€. Il dispositivo perfetto per rendere subito smart qualsiasi schermo e TV è in sconto e non solo. Con un piccolo trucchetto, aggiri il problema del passaggio al nuovo digitale terrestre.

Basta una porta HDMI e una connessione a Internet per ottenere il meglio a un prezzo che, così basso, fa sorridere. Completa adesso l’ordine per accaparrartelo in sconto. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick Lite in sconto: ottimo anche per il digitale terrestre

Questa chiavetta smart ha un potenziale impressionante. La colleghi a una TV oppure a uno schermo dotato di ingresso HDMI e – usando il telecomando avanzato in dotazione – lasci che si compia la magia.

In un attimo, la configuri e puoi iniziare a esplorarne il potenziale. Sembra incredibile che, con un investimento così basso, tu possa approfittare di un sistema di intrattenimento per grandi schermi, basato su una personalizzazione di Android. Scarichi applicazioni di giochi, navighi sul Web, ma – soprattutto – hai a disposizione tutte le piattaforme di contenuti in streaming e on demand che utilizzi di più. Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e non solo: c’è tutto a portata di telecomando e non solo.

Infatti, sfruttando il Bluetooth integrato, puoi collegare mouse, tastiere e controller di gioco per un’interazione ancora più completa.

Come anticipato in apertura, questo gioiellino è perfetto anche per tamponare il problema del passaggio al nuovo digitale terrestre che, mi rendo conto, in questo periodo potrebbe causare qualche problema.

Semplicemente, puoi far passare il segnale da Internet, invece che dall’antenna e l’operazione è semplicissima. Basta sfruttare le applicazioni che la maggior parte dell’emittenti televisive ha. Il più celebre esempio è certamente Rai Play, che praticamente offre in streaming la totalità dei canali, normalmente trasmessi in TV. Ancora, ci sono diverse altre piattaforme e c’è addirittura la possibilità di guardare gratis il meglio di un sacco di programmi TV, sfruttando il potenziale di Pluto TV, che trasmette in modo totalmente gratuito.

Insomma, Fire TV Stick Lite ha un potenziale immenso e adesso anche un prezzo minuscolo. Basta solo approfittare della nuova promozione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per approfittarne e prendila a 19,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitata.