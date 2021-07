Da oggi puoi usare il tuo Amazon Fire TV Stick (se non ce l'hai, il modello Lite parte da appena 29€) anche per il retrogaming, oltre che per una marea di altre cose. Come? Beh, è appena sbarcato sullo store di app la piattaforma RetroArch, che ti permetterà di accedere a tantissimi emulatori di altrettante console.

Una genialata attesa da tempo, che sta già facendo impazzire gli utenti. L'applicazione è finalmente semplicissima da scaricare e si è subito pronti.

Se già i Fire TV Stick erano un vero e proprio gioiellino della tecnologia, grazie alla capacità di rendere smart qualsiasi TV, adesso sono ancora più preziosi. Ti spiego come fare, preparati a divertirti!

Fire TV Stick come console da retrogaming

L'arrivo di RetroArch sullo store di applicazioni di Amazon è una novità incredibile. Potrai scaricare (a tuo rischio e pericolo, l'emulazione non ha limiti legali ancora ben definiti, informati sempre bene prima) tantissimi emulatori diversi e rispettivi titoli.

Con questa possibilità, non servono più grandi abilità informatiche per rendere una Fire TV Stick una vera e propria console da retrogaming. Ti basta scaricare l'applicazione dallo store iniziare a divertirti.

Se ancora non possiedi una Fire TV Stick, puoi rimediare subito su Amazon: il modello Lite parte da 29€ appena e – oltre a questa – offre possibilità illimitate. Qualsiasi televisione diventa smart, praticamente.

Il top è poi quello di abbinare un bel controller Bluetooth (che trovi a pochissimi euro su Amazon) e amplificare il divertimento!

Che aspetti? Il momento di emozionarti con i titoli di quando eri bambino è adesso. Scarica subito RetroArch dall'Amazon App Store e inizia a divertirti!

