Fire TV Stick alla MASSIMA POTENZA con questo accessorio

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato come collegare chiavette USB e hard disk alla Fire TV Stick, sfruttando un pratico ed economico cavo splitter OTG. Oggi torniamo a parlare del dispositivo smart di Amazon, in particolare di un adattatore che consente di aggiungere una porta ethernet per collegare la Stick alla rete via LAN.

Con soli 15 euro, la Fire Stick riesce a sfruttare al massimo la propria rete domestica, senza le fastidiose limitazioni della connessione Wi-Fi. Quest'ultima causa spesso dei problemi di rete sulla chiavetta smart di Amazon, specie se posizionata non molto vicina al router di casa. Il Wi-Fi integrato nella Stick non ha una buona copertura e per avere una connessione stabile è necessario dotarsi di questo accessorio e collegare un cavo ethernet.

L'adattatore si collega all'unica porta micro-USB e permette di collegare un qualsiasi cavo LAN allo Fire Stick. Questa soluzione è fondamentale per riuscire a riprodurre film e serie TV in 4K senza la minima latenza o perdita di segnale, per un'esperienza di visione fluida e senza interruzioni.

Oggi l'adattatore si trova su Amazon a 14,99€, si tratta di un accessorio originale e quindi completamente compatibile con tutti i modelli di Fire TV Stick, dalla Lite alla 4K Max. La spedizione è gratuita per i clienti abbonati a Prime e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.