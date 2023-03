Goditi lo streaming sul tuo televisore con questo Fire TV Stick in SCONTO

Sei stanco di guardare film e le tue serie preferite sul piccolo schermo del tuo laptop e non sai come fare? Non hai bisogno di acquistare un televisore smart per goderti lo streaming su maxi schermo e sul tuo divano col massimo del comfort: da oggi puoi provare questo Fire TV Stick Lite con telecomando Alexa a soli €29,99 con Amazon Prime, con uno sconto del 14% valido ancora per poco!

Fire TV Stick: lo streaming in tutta comodità

Come funziona? È semplicissimo. inserisci il ricevitore HDMI (stick) in un ingresso sul retro della TV, accendi il televisore, connettiti al tuo Wi-Fi e avvia la configurazione in pochissimi passi. Questa versione di Fire TV Stick Lite include il nuovo telecomando vocale Alexa, tramite il quale potrai parlare e cercare o guardare contenuti, solo attraverso la tua voce. Puoi accedere ai servizi gratuiti di Rai Play, YouTube e non solo, così come alle piattaforme streaming con abbonamento: Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW, DAZN e tanto altro. Ovviamente non rinuncerai alla TV in diretta, ai notiziari e ai tuoi programmi preferiti, grazie alle app gratuite compatibili.

Il tuo televisore diventa anche un comodissimo lettore musicale: scarica Spotify, Amazon Music e altri servizi con abbonamento e ascolta i tuoi brani e artisti preferiti a tutto volume. Puoi chiedere ad Alexa di controllare anche i tuoi dispositivi smart home: controlla il meteo, accendi o spegni le luci, visualizza i video delle telecamere di sorveglianza in tempo reale e tanto altro ancora, con un semplice telecomando.

In dotazione, oltre al telecomando e al ricevitore, avrai un cavo USB, una prolunga HDMI, un alimentatore e due batterie AAA. Non puoi non avere questo Fire TV Stick Lite con telecomando Alexa: costa solo €29,99 su Amazon, con uno sconto del 14% che potrai sfruttare grazie al tuo abbonamento Prime. Approfitta dell’offerta finché valida!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.