Fire TV Stick 4K: in offerta a METÀ PREZZO è un VERO AFFARE

È il momento di acquistare una nuova Fire TV Stick 4K. La gamma di Fire TV Stick continua a macinare vendite, registrando risultati eccellenti e confermandosi come la soluzione giusta per migliorare l’esperienza di visione dei propri contenuti preferiti a casa. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Fire TV Stick 4K ad un prezzo scontato di 34,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard di 69,99 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Fire TV Stick 4K: in offerta a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

La Fire TV Stick 4K è facile da usare e offre prestazioni davvero ottime. Basta collegare la stick alla porta HDMI del proprio TV per poter sfruttare subito la piattaforma smart Fire TV e accedere a tutte le app dei servizi di streaming più noti e apprezzati (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e tanti altri ancora). La versione 4K garantisce la possibilità di accedere ai contenuti ad altissima risoluzione rappresentando una scelta migliore rispetto ai comunque validi modelli base della gamma Fire TV.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo scontato di 34,99 euro con uno sconto del 50% rispetto al prezzo a cui, di solito, la stick viene proposta. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto. Da notare che è possibile aggiungere alla stick anche il nuovo telecomando vocale Alexa Pro con tasti retroilluminati, disponibile con il 20% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.