Fire Tv Cube è il dispositivo per lo streaming di contenuti multimediali in offerta su Amazon a soli 69,99€. Il ribasso del 42% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Amazon Alexa unita al mondo del cinema e dello streaming: Fire Tv Cube

Fire Tv Cube è il dispositivo firmato Amazon che rivoluziona la visione dei contenuti in streaming. Grazie alla tecnologia studiata dal colosso dell’e-commerce, da oggi è possibile comandare la televisione con il solo utilizzo della voce.

Niente più telecomandi e niente più bisogno di sfogliare i cataloghi dei vari servizi streaming: Alexa eseguirà ogni richiesta senza indugi. Capace di unire due dispositivi in uno, dunque, questo nuovo prodotto è ideale per trasformare la propria casa in smart.

Attraverso dei semplici comandi vocali è possibile accendere la TV, ma non solo: Fire Tv Cube funziona anche quando il dispositivo non è acceso. Così facendo è possibile chiedere ad Alexa informazioni sul tempo, gestire gli altri dispositivi smart e utilizzare l’assistente vocale così come si farebbe con un dispositivo Echo.

Lati distintivi del prodotto Fire sono: la qualità delle immagini elevata fino a 4K Ultra HD e supporto del HDR, HDR 10 e HDR10+; una memoria di 16 GB e la presenza di un telecomando vocale Alexa.

In confezione, infine, sono sempre presenti il telecomando, le 2 batteria AAA, l0alimentatore, l0adattatore Ethernet Amazon, e la prolunga IR Amazon.

Puoi acquistare Fire Tv Cube su Amazon a soli 69,99€ collegandoti a questo indirizzo. Prima di procedere con l’acquisto verifica che la tua TV sia compatibile con il sistema. Effettua l’acquisto entro oggi e ricevi il prodotto in 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito.

