Sapevate che ci sono diversi diversi pulsanti speciali all’interno della nuovissima Fire TV Stick di terza generazione? Probabilmente non li utilizzerete mai (o forse sì), ma vi assicuriamo che saranno davvero comodi e una volta scoperti siamo sicuri che non ne potrete fare più a meno. Di fatto, adesso Netflix ottiene un tasto personale, Disney + anche e Hulu idem, proprio come i prodotti di altri brand. Ma andiamo con ordine.

La Fire TV si dota di un nuovo accessorio ricco di features

Amazon ha preso in prestito il design di alcuni telecomandi Android TV per il suo ultimo accessorio Alexa Voice Remote, noto anche come Fire TV. Il prodotto di terza generazione ora viene fornito con pulsanti di scelta rapida per i più noti servizi di streaming.

Proprio come abbiamo visto sui telecomandi di numerosi dispositivi di streaming Android TV, la nuova periferica di Amazon con Alexa integrata ha pulsanti app preimpostati non solo per il servizio Prime Video, ma anche per Netflix, Disney + e Hulu. Considerando che molte persone si iscrivono ad un solo servizio di streaming, alcuni di questi tasti potrebbero non essere mai utilizzati. Siamo spiacenti per gli utenti di HBO Max, Apple TV+ e tutte le altre piattaforme di streaming on demand che non hanno un pulsante di scelta rapida.

Un altro cambiamento è che il pulsante del microfono è stato sostituito con un pulsante Alexa dedicato. Dopotutto, si chiama Alexa Voice Remote. Inoltre, il tasto per la disattivazione dell’audio è stato spostato sul lato sinistro e uno aggiuntivo chiamato “Guida” si trova sul lato opposto. Di seguito sono riportati i prodotti con cui il nuovo telecomando è compatibile e quelli con cui è incompatibile.

Alexa Voice Remote di 3° generazione è già elencato su Amazon US ma non ha ancora un prezzo. Quando sarà in vendita, verrà fornito con due batterie AAA. Attendiamo un comunicato da parte del gigante dell’ecommerce per quanto concerne la distribuzione anche sul mercato europeo.

Amazon

Elettronica