La curiosità di provare un drone ce l'hai da sempre, ma non hai voglia di investire almeno 300€ per uno sfizio. Al di sotto di quella cifra hai paura di comprare un giocattolo, impossibile da pilotare. Non solo non ti diverti, ma sprechi dei soldi. Conosco bene quella paura, che alla fine ti fa desistere dall'acquisto, per questo evito la maggior parte dei droni economici. Ma questo – con questo sconto – ha catturato la mia attenzione e le tantissime recensioni positive (con video e foto a prova) mi hanno confermato che è un prodotto che merita.

Se poi ci aggiungi che lo puoi comprare a 59€ invece di 110€ direttamente su Amazon – e che lo ricevi in un giorno – è proprio il momento giusto per divertirsi con questi dispositivi.

Un buon drone economico: l'hai trovato

Snaptain S5C è “cattivo” esteticamente: nel senso che un design tosto, da vero duro. Questo lo rende interessante già dal primo sguardo perché non sembra un giocattolo. Integra una fotocamera e – a questo prezzo – è un'altra cosa che non ti aspetti. Certo, non potrai fare le riprese di un matrimonio (vorrai mica fare il “cuggino” di turno?), ma di certo potrai conservare dei bei ricordi dei posti che visiti.

Mi ha incuriosito perché è incredibilmente stabile e facile da pilotare pur non avendo il GPS integrato. Questo lo rende perfetto per chi è alle primissime armi, ma vuole evitare di rompere il dispositivo al primo volo. Ha un sacco di funzioni, tutte da scoprire attraverso il controller in dotazione. C'è anche il ritorno semplificato: eviterai che il tuo gioiellino atterri chissà dove. E, sempre in dotazione, avrai ben due batterie: potrai raddoppiare il divertimento, praticamente. Una funzione molto interessante è quella del “rilevatore di gravità”: collegando il drone allo smartphone, potrai pilotarlo muovendo il tuo device avanti, indietro, a destra o a sinistra.

Le centinaia di recensioni, corredate da video e fotografie, sono la prova che si può avere tanto spendendo poco. Non otterrai un DJI, forse è sciocco specificarlo, ma ti divertirai un mondo con questo drone e sarai felicissimo dell'investimento.

Bello, completo, in grado di girare foto e video, facile da pilotare e con due batterie in kit: cosa chiedere di più a un drone che costa 59€? Il prodotto che stavi cercando, l'hai trovato, ma devi sbrigarti: lo sconto su Amazon di quasi il 50% è a tempo. Le spedizioni sono rapide e gratis, se sei cliente Prime! E non dimenticare un segreto: le offerte migliori le postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home