Final Fantasy VIII Remastered arriva disponibile su Android e iOS per ben 17 dollari. La versione per PC è stata trasferita su piattaforme mobili e per ora è disponibile ad un prezzo speciale: solo 17 dollari per uno dei giochi più belli di sempre.

Final Fantasy VIII Remastered: troppi ricordi

Mentre aspettate che Final Fantasy VII Remake: Intergrade porti al franchise alcuni aggiornamenti per PlayStation 5, potete ingannare l’attesa rigionando ad un altro titolo Square Enix sul vostro smartphone/tablet, poiché l’edizione 2019 HD di Final Fantasy VIII è appena uscita per piattaforme mobili. È ora disponibile su Android e iOS, al prezzo di $ 16,99 dal Play Store o dall’App Store di Apple per un periodo limitato, prima che il prezzo salga a $ 20,99 a partire dal 4 aprile.

Secondo le note degli sviluppatori, ciò che otterrete è la versione rimasterizzata per PC di un gioco che è stato originariamente rilasciato nel 1999, anche se ci sono alcuni difetti annotati nelle FAQ e dovrete fare a meno delle mod create dai giocatori presenti solo nella variante per PC.

Un esempio? Chocobo World non è giocabile, c’è un’opzione per un aumento di velocità 3x, assente l’assistenza in battaglia e non vi è la possibilità di attivare o disattivare gli scontri durante le lotte.

Insomma, c’è qualche piccola rinuncia da fare, ma se pensate che questo capolavoro targato Square Enix ci ha fatto divertire come non mai diversi anni fa, sarebbe un peccato privarsene ora. Anche se, lo ammetto, sono di parte. Qualcuno ora direbbe: “Non ce la faccio, troppi ricordi” (CIT).

Siete pronti? Approfittate di questo prezzo vantaggioso. Un piccolo consiglio: giocateci su tablet, se potete. L’esperienza utente sarà ancora più soddisfacente.

