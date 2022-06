Final Fantasy 7 Rebirth per PS5: trailer, annuncio e data di uscita

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 si chiama semplicemente Final Fantasy 7 Rebirth. Lo ha annunciato questa notte Square Enix nel corso di un’evento organizzato per festeggiare i 25 anni del gioco: il titolo è stato presentato con uno spettacolare trailer che puoi vedere di seguito. Nessuna sorpresa per la piattaforma: sarà un’esclusiva PlayStation 5. Il lancio è previsto nell’inverno 2023.

Tetsuya Nomura, direttore creativo del gioco, spiega che il sequel è stato pensato in modo che le persone possano goderselo indipendentemente dal fatto che conoscano o meno il titolo originale.

Final Fantasy 7 Rebirth per PS5: primi dettagli sulla seconda parte del Remake

Nomura ha aggiunto che i nuovi giocatori potrebbero anche divertirsi iniziando il loro viaggio nel nuovo universo di Final Fantasy 7 partendo direttamente da Rebirth. In questo nuovo capitolo, vedremo Cloud e i suoi amici intraprendere un viaggio del tutto inedito dopo aver lasciato Midgar.

Nel frattempo, è stato confermato che l’intero progetto si concluderà con un terzo capitolo, ancora senza nome ma già in via di sviluppo. Il direttore creativo ha spiegato che da quando è stata adottata una nuova metodologia di lavoro, i progressi vengono fatti molto più rapidamente.

Nel corso dello stesso evento, è stato annunciato che Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà anche su Steam a partire da oggi 17 giugno. Infine, è stato annunciato Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, una remastered dell’omonimo titolo per PSP pubblicato nel 2007. Il gioco sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.