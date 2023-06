Final Fantasy 16: la bellissima Deluxe Edition è su eBay a prezzo scontato

Final Fantasy 16, l’atteso capitolo della celebre saga di giochi di ruolo, è finalmente arrivato e adesso puoi avere l’introvabile Deluxe Edition.

Oggi hai l’opportunità di ottenerla a un prezzo scontato su eBay. Questa edizione speciale può essere tua a soli 89,90 euro e offre una serie di contenuti esclusivi che arricchiranno la tua esperienza di gioco.

Final Fantasy 16: i contenuti della Deluxe Edition

La Deluxe Edition di Final Fantasy 16 include il gioco base, una mappa in tessuto di Valisthea e uno steelbook speciale di Clive Rosfield. Con questi fantastici extra, sarai subito catapultato nel mondo immersivo e affascinante di Valisthea.

Preparati ad affrontare scontri titanici tra Dominanti rivali. Quando questi possenti esseri si scontrano, scaturiscono epiche battaglie tra i loro Eikon. Sarai testimone di combattimenti straordinari che ti lasceranno senza fiato.

Il protagonista Clive ha la capacità unica di sfruttare i poteri di più Eikon, il che rende il combattimento estremamente dinamico e adrenalinico. Preparati a vivere un’azione eikonica senza precedenti mentre affronti avversari formidabili.

Final Fantasy 16 ti condurrà in un’oscura storia fantasy. Un’intensa narrazione matura e realistica ti aspetta, immergendoti in un mondo ricco di intrighi e colpi di scena. Scoprirai un regno affascinante, Valisthea, che è al centro di un conflitto tra nazioni in guerra. Esplorerai luoghi sbalorditivi e ti imbatterai in personaggi indimenticabili lungo il tuo cammino.

Oltre all’offerta eccezionale per questa edizione, puoi godere della tranquillità di acquistare da un venditore con un feedback positivo del 99,9%. Inoltre, la consegna sarà gratuita e veloce, con una tempistica di soli 3 giorni.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco straordinaria con Final Fantasy 16 per PS5. Acquista ora su eBay e immergiti in un mondo fantasy epico, affrontando battaglie leggendarie e scoprendo una storia coinvolgente.

