Final Fantasy 14, come giocare gratis fino al livello 60!

Final Fantasy 14 è indubbiamente uno degli MMOPRG più popolari del genere di appartenenza. In un'epoca dominata da titoli online di ogni tipo, il prodotto di Square Enix è uno dei pochi “grandi” a resistere con un approccio vecchio stile, insieme ad altri esponenti del settore, come World of Warcraft e, più recentemente, The Elder Scrolls Online e Fallout 76. Dopo un inizio tentennante, Final Fantasy XIV Online si è sicuramente riscattato diventando un'esperienza amata da milioni di giocatori in tutto il mondo e che adesso prevedrà nuovamente un accesso gratuito.

Final Fantasy 14 gratis: come giocare fino al livello 60!

Con un post pubblicato tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, Square Enix ha fatto sapere la prova gratuita di Final Fantasy 14 è finalmente tornata a disposizione per tutti. Per farla basta iscriversi al sito ufficiale del titolo seguendo questi passaggi:

Aprite la pagina ufficiale e cliccate su “Sign Up Now”; Si aprirà una seconda pagina dove potrete decidere se accedere con il vostro account Square Enix, se ne avete uno, oppure crearne uno totalmente nuovo inserendo i dati e la regione in cui vorrete giocare; Una volta fatto cliccate su “Submit” in basso.

A questo punto avrete l'account pronto da utilizzare per il free trial di Final Fantasy 14 che, ricordiamo, è disponibile su PC, Mac, PlayStation 4 e PlayStation 5. La prova permette di giocare liberamente alla campagna principale e alle espansioni legate a Heavensward fino al livello 60 senza alcuna restrizione sui tempi di gioco.

Eorzea e i numerosi giocatori che la popolano vi aspettano: buon divertimento!