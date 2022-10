Film di Super Mario, quando esce il primo trailer?

Nintendo ha annunciato che il primo trailer del nuovo film di Super Mario verrà mostrato giovedì 6 ottobre nel corso di un apposito Nintendo Direct.

Il direct, stando alle parole dell’azienda giapponese, sarà incentrato unicamente sulla pellicola e non ci sarà spazio per nuovi giochi e andrà in onda su YouTube a partire dalle 22.05 ora italiana. Il film dovrebbe chiamarsi semplicemente “The Super Mario Bros. Movie”.

Nuovo film di Super Mario: cosa sappiamo e di cosa parlerà?

Del nuovo film di Super Mario per il momento si sa veramente poco, a parte la composizione del cast che vedrà Chris Pratt, protagonista de “I Guardiani della Galassia” a prendere il ruolo del famoso idraulico italiano.

L’annuncio è stato accompagnato da un primo artwork che mostra l’iconico protagonista dei videogiochi osservare una grande montagna che raffigura il familiare scenario del Regno dei Funghi.

Insieme a Pratt, ci saranno anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day che sarà Luigi e Jack Black come Bowser. Il cast includerà anche Seth Rogen, che interpreterà Donkey Kong.

L’uscita del film era inizialmente prevista per la fine del 2022, salvo poi essere posticipata al 7 aprile in Nord America e al 28 aprile in Giappone. Non c’è ancora una conferma per la data italiana.

