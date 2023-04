I film di Spider-Man arrivano su Disney+: ecco il calendario

Dopo tanta attesa finalmente su Disney+ approderanno altri film di Spider-Man. I fan di questo supereroe mascherato non vedono l’ora di poter accedere da un’unica piattaforma in modo esclusivo a tutti i contenuti a tema. Per poter godere delle future novità devi abbonarti a questo servizio. Attiva il Piano Annuale con 2 mesi gratis in regalo.

Infatti, scegliendo questo pacchetto avrai accesso a tutti i contenuti della piattaforma di streaming live e on demand per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Un ottimo risparmio se si pensa che il Piano Mensile costa all’utente 8,99 euro al mese. Approfitta subito di questa incredibile offerta ancora disponibile prima che termini.

Disney+ ha da poco annunciato la data di arrivo di nuovi film Spider-Man. Sei pronto? Diversi titoli, che vedremo insieme a breve, approderanno a catalogo: alcuni sono già disponibili in streaming da oggi 21 aprile 2023 mentre altri lo saranno dal 12 maggio 2023.

Purtroppo però non abbiamo ancora la conferma se questi debutteranno sulla piattaforma anche per gli utenti italiani, ma abbiamo buoni presentimenti. Inoltre, come recita un antico detto popolare, “la speranza è l’ultima a morire“. Tra l’altro saranno tantissimi i contenuti eccezionali in esclusiva, come ad esempio Italia’s Got Talent.

Spider-Man su Disney+: ecco i titoli in arrivo

Tutti ricordiamo il 22 aprile 2021, giorno storico in cui Disney+ annunciò l’accordo con Sony che sanciva questa piattaforma la casa di Spider-Man. Da quella data a oggi diversi contenuti sono stati resi disponibili e tanti altri arriveranno a catalogo. Sono esattamente 6 i titoli che ad aprile e a maggio approderanno sulla piattaforma per gli utenti americani:

21 aprile 2023

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

The Amazing Spider-Man

12 maggio 2023

Spider-Man: Homecoming

Venom

Sai come funziona l’accesso quando sei in viaggio e ti trovi all’estero? Tranquillo, il tuo intrattenimento preferito non ti abbandona, ma ti segue ovunque. Infatti, grazie a Disney+ puoi seguire in streaming i contenuti disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Se invece la tua intenzione è quella di vedere film, serie TV e show disponibili solo in Italia quando sei in viaggio allora dovrai scaricarli per renderli disponibili offline sui tuoi dispositivi. Se ti trovi all’interno dell’Unione Europea puoi accedere alla versione del tuo Paese di residenza, sempre viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Altri titoli li puoi vedere ovunque e senza restrizioni geografiche. Tuttavia, potrebbero esserci alcune differenze. Questo dipende strettamente dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo a Disney+. Perciò alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.