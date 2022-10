Film di Super Mario: primo trailer in italiano, GUARDALO adesso

Nintendo e Universal Pictures hanno pubblicato il teaser trailer ufficiale di Super Mario Bros. il Film, la nuova pellicola ispirata a una delle icone dei videogiochi più amate di sempre.

Il trailer, disponibile qui sopra, ci dà la possibilità di dare uno sguardo al design del protagonista, insieme a quello del nemico di sempre Bowser e di suo fratello Luigi.

L’uscita del film è prevista il 7 aprile 2023 in Nord America, ma non ha ancora una data precisa per il mercato italiano.

Super Mario Bros. il Film – Cosa c’è da sapere?

Chris Meledandri, CEO di Illumination, la compagnia che sta collaborando con Nintendo per la realizzazione della pellicola ha spiegato che il film è in lavorazione da sette anni e finalmente è quasi pronto.

“La prossima settimana completeremo il lavoro sull’animazione occupandoci anche di illuminazione e compositing. Brian Tyler, autore della colonna sonora, ha lavorato fianco a fianco con Koji Kondo (compositore originale dei videogiochi) per integrare i temi classici del gioco nella colonna sonora del film“.

Il cast della produzione include Chris Pratt nel ruolo di Super Mario affiancato da Anya Taylor-Joy per la Principessa Peache, Charlie Day come Luigi, Jack Black è Bowser e Seth Rogen interpreterà Donkey Kong.

