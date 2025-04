I film da non perdere su Prime Video

Amazon Prime Video è la piattaforma di streaming live e on demand esclusiva in grado di offrire un intrattenimento completo a tutti. Grazie al suo ricco catalogo si ha accesso a una marea di contenuti, a volte si ha anche l’imbarazzo della scelta. Ecco perché in questo articolo abbiamo pensato di proporti quelli che sono i film da non perdere assolutamente.

Grazie alla prova gratuita di 30 giorni hai la possibilità di accedere a tutto il ricco catalogo e alle tantissime proposte che questa piattaforma ha da offrire ai suoi abbonati. Ovviamente, per prima cosa segui i film che ti stiamo consigliando, acclamati dalla critica mondiale.

Prime Video: i film da vedere assolutamente

Ecco un elenco dei film da vedere assolutamente su Prime Video il prima possibile.

Challengers – Drammatico

Una ex tennista diventata allenatrice spinge il marito, campione in crisi, a sfidare il suo ex migliore amico e suo ex fidanzato, riaccendendo vecchie rivalità e passioni.

Oliver, studente a Oxford, viene invitato nella lussuosa tenuta di un compagno aristocratico. Un’estate tra privilegi e desideri si trasforma in un’esperienza indimenticabile.

Solène, madre single quarantenne, intraprende una relazione con Hayes, giovane cantante di una boy band, durante un viaggio al Coachella, sfidando le convenzioni sociali.

Una rivisitazione moderna della classica fiaba, dove una giovane donna sogna di realizzare le proprie ambizioni, sfidando le aspettative e trovando la propria voce.

Due coppie affittano una casa per un weekend, ma sospettano che il proprietario abbia intenzioni sinistre, trasformando la vacanza in un incubo.

Marla, tutrice legale senza scrupoli, truffa anziani per profitto. Ma la sua ultima vittima ha legami pericolosi che metteranno a rischio il suo impero.

Un ritratto intimo di Greta Thunberg, dalla sua protesta solitaria davanti al Parlamento svedese alla sua ascesa come simbolo globale della lotta climatica.

Dopo la morte accidentale della madre, il piccolo Zucchina viene accolto in un orfanotrofio, dove impara a fidarsi e a trovare una nuova famiglia tra coetanei.

Durante un attacco terroristico al vertice del G20, la presidente USA Danielle Sutton deve usare le sue abilità militari per salvare i leader mondiali e fermare una crisi globale.

