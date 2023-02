FIFA 23 PS4 e PS5: il DOPPIO SCONTO Amazon lo porta al minimo (-43%)

Arriva una interessante offerta da parte di Amazon sulle versioni PS4 e PS5 di FIFA 23. Il gioco di calcio, in entrambe le versioni per console PlayStation, può essere acquistato al rispettivo minimo storico.

Il prezzo su PS4 è addirittura di circa 38 euro, mentre su PS5 è sceso a 49,98 euro, con ben 30 euro di sconto rispetto al costo di listino. In entrambi i casi puoi contare sulla spedizione Prime e la consegna immediata.

FIFA 23: il doppio sconto di Amazon da non perdere

Con FIFA 23 hai la possibilità di scoprire il gioco di calcio più amato e chiacchierato al mondo che ti permette di vivere in prima persona oltre 30 tornei internazionali, incluse Serie A, Serie B e le competizioni ufficiali UEFA, per un totale di più di 700 squadre ed un numero incredibile di giocatori.

Il tutto all’interno di un gioco che ha fatto ulteriori passi in avanti in termini di realismo, specie su console di ultima generazione, dove la tecnologia HyperMotion ha permesso di introdurre più di 6000 animazioni realistiche ricavata da milioni di fotogrammi del sistema di cattura avanzato utilizzato dagli sviluppatori.

Tra le altre cose, figurano una nuova meccanica per i tiri, le punizioni , i calci di rigore e i calci d’angolo, con una fisica del pallone rivista e più realistica per rendere ancora più coinvolgenti e imprevedibili le partite.

Non ti resta che scegliere la versione per la tua console preferita: su PS4 ti costa circa 38 euro, su PS5 solo 49 euro. In entrambi i casi parliamo del minimo storico di Amazon, un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.