FIFA 23, i possibili valori dei giocatori migliori della Serie A

La Serie A 2022/2023 è entrata nel vivo in anticipo rispetto alle passate stagioni “grazie” alle necessità scaturite dalla presenza in calendario del mondiale invernale del Qatar 2022, che si terrà tra novembre e dicembre. E tra poco sarà tempo di FIFA 23.

Sebbene il nostro campionato non sia più quella superpotenza spaventosa di una volta, abbiamo la fortuna di vedere giocare campioni del calibro di Lukaku, Dybala, Di Maria e Ciro Immobile. Proviamo ad immaginare quindi che valori potrebbero avere nel nuovo gioco di calcio.

FIFA 23: la possibile top 10 dei migliori giocatori di Serie A

Paul Pogba (85)

Il figliol prodigo è tornato a Torino. Paul Pogba veste nuovamente la maglia della Juventus dopo l’esperienza non proprio fortunatissima al Manchester United. Gli infortuni hanno certamente complicato il suo percorso e potrebbero portare a valori leggermente inferiori rispetto FIFA 22.

Mike Maignan (86)

Tra gli indubbi protagonisti del Milan campione d’Italia c’è sicuramente Mike Maignan, il portierone chiamato a sostituire Gigi Donnarumma e che è andato ben al di là di ogni ottimistica previsione. Per questo è lecito attendersi un valore più alto rispetto la passata stagione.

Theo Hernandez (86)

Abbiamo ancora negli occhi la cavalcata magistrale con cui ha trafitto l’Atalanta nella penultima giornata dello scorso campionato firmando una vittoria che ha indirizzato il Milan verso il suo diciannovesimo scudetto. Ciliegina sulla torta di una stagione magnifica, che porterà anche in questo caso ad un incremento del valore complessivo.

Wojciech Szczesny (86)

Per la prima volta da diversi anni, la Juventus ha chiuso la passata stagione con “zero tituli”. Szczesny resta comunque un portierone affidabile, tra i migliori di un’annata non fortunata per i bianconeri, per questo il suo rating potrebbe essere confermato o al massimo abbassato di un punticino.

Romelu Lukaku (88)

Il ritorno di Lukaku all’Inter è stato accolto con gioia dai tifosi nerazzurri che puntano subito a vendicare la sconfitta nella lotta campionato patita contro i cugini del Milan. Il belga arriva da una stagione deludente con la maglia del Chelsea, per questo il suo rating sarà certamente più basso rispetto FIFA 22.

Lautaro Martinez (86)

Anno della consacrazione definitiva per l’argentino, anche se non è arrivato lo scudetto. Ora è tornato l’amico Lukaku e i due insieme promettono faville. La sua valutazione non può che crescere, anche se non di molto.

Milan Škriniar (86)

Il difensore slovacco è una delle certezze inossidabili della retroguardia dell’Inter. Autore di una grande stagione, il suo rating non potrà che essere minimo confermato, se non addirittura migliorato.

Angel Di Maria (86)

L’argentino arriva in Italia forte del suo talento e con 34 anni sul groppone che certamente si faranno sentire. Nonostante ciò resta un giocatore di altissimo livello, anche se ci aspettiamo che EA Sports possa rivedere un po’ al ribasso il suo rating.

Paulo Dybala (87)

I numerosi infortuni hanno minato la sua carriera, ma adesso Paulo Dybala riparte dalla Roma carico dell’entusiasmo dei tifosi. Difficile da dire se EA Sports intenda ritoccare il rating, ma pensiamo che si possa andare verso una semplice conferma.

Ciro Immobile (88)

L’attaccante della Lazio non riesce a incidere in nazionale quanto vorrebbe, ma con la maglia biancoceleste è un cecchino implacabile. Re dei marcatori, è sempre andato oltre i 20 gol nelle ultime cinque stagioni. Forse arriva anche il momento di veder crescere il suo rating nel nuovo FIFA.

FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

