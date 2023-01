FIFA 23 per Xbox Series S/X: sconto SHOCK su Amazon (-55%)

È proprio il caso di dire che un’offerta così non ce l’aspettavamo: Amazon ti propone infatti la versione Xbox Series S e X completamente digitale di FIFA 23 ad un prezzo assurdo di 35,99 euro. Acquistandola adesso insomma risparmieresti 44 euro rispetto al prezzo ufficiale. Trattandosi di un codice, del resto, lo ricevi anche subito: una volta completato il pagamento troverai il codice da riscattare direttamente nella tua email.

FIFA 23 per Xbox Series S e X: a questo prezzo è assurdo

Così facendo hai la possibilità di portarti a casa il gioco di calcio per eccellenza, il più giocato e amato al mondo nella sua ultima versione per console di ultima generazione. FIFA 23 ti permette di vivere un realismo mai visto grazie all’evoluzione della HyperMotion Technology che ti restituisce partite in campo che sembrano provenire direttamente dal televisore.

Il tutto con una quantità di licenze e campionati devastante per oltre 30 tornei ufficiali in tutto il mondo comprese Serie A, Serie B, UEFA Champions League, Europa League, Conference League, i Mondiali di Calcio del Qatar 2022 e i Mondiali di Calcio Femminile che si giocheranno nel 2023.

Per la prima volta, in tal proposito, sono stati inseriti dei campionati per club ufficiali femminili, dandoti la possibilità di vivere un’esperienza a tutto campo con i tuoi atleti o atlete preferite.

Il prezzo è assurdo: 35,99 euro non l’avevamo mai visto neanche al Black Friday, specie per le versioni Xbox Series S e Xbox Series X. Ti consigliamo semplicemente di approfittarne prima che finisca.

