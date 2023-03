FIFA 23 per Switch: offerta da non perdere su Amazon, solo 29€

Amante del calcio e possessore di Nintendo Switch? Ottime notizie per te perché la Legacy Edition di FIFA 23, appositamente pensata per la console ibrida giapponese, è in offerta a 29 euro su Amazon con spedizione immediata.

Il gioco ti arriverà a casa nella sua edizione fisica, con scheda e confezione ufficiale, pronto a saziare la tua voglia di calcio in giro.

FIFA 23 per Nintendo Switch in offerta: cosa include il gioco

Va precisato che, ancora una volta, FIFA 23 Legacy Edition presenta le stesse caratteristiche a livello di gameplay del suo predecessore, senza novità o migliorie di rilievo.

Una scelta precisa da parte di Electronic Arts che ha comunque ha lavorato su novità che riguardano i contenuti, con l’aggiunte dei club femminili, nuovi stadi in tutto il mondo, una veste grafica rinnovata, una nuova interfaccia di gioco, menu ridisegnati e una telecronaca aggiornata.

Insomma, per quanto concerne i contenuti non manca davvero nulla, a patto di scendere a compromessi con una versione del gioco di calcio che è stata pensata per offrire la possibilità agli appassionati di avere FIFA sempre con sé sfruttando le peculiarità portatili di Nintendo Switch.

Per questo il prezzo di lancio è già più basso del solito e ora lo è ancora di più grazie alla nuova offerta: oggi lo paghi soltanto 29 euro e sei a posto anche quest’anno.

