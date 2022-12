FIFA 23 in offerta a 27 euro: FOLLIA natalizia di Amazon

Clamorosa occasione su Amazon per portarsi a casa FIFA 23 ad un prezzo incredibile. La versione PC è disponibile infatti a soli 27,99 euro. Si tratta della versione digitale per PC: questo significa che completando l’acquisto riceverai subito alla tua email un codice con cui riscattare il gioco su piattaforma Origin. E potrai iniziare a giocare immediatamente.

FIFA 23 per PC allo stesso livello di PS5 e Xbox Series X/S: quest’anno ne vale la pena

La versione PC di FIFA 23 di quest’anno è alla pari delle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, completo di tutte le caratteristiche e dei vantaggi dati dalle console di ultima generazione, come la tecnologia HyperMotion2 e le funzionalità crossplay per sfidare i tuoi amici su qualunque piattaforma si trovano.

Per il resto hai ovviamente anche tutte le licenze previste per le altre versioni, con oltre 30 campionati provenienti da tutto il mondo, incluse Serie A e Serie B, e la possibilità di scaricare gratis il DLC dedicato ai Campionati Mondiali del Qatar 2022, ormai in via di conclusione.

Scegli dunque di approfittare di questa fantastica occasione: FIFA 23 per PC è tuo a soli 27 euro con consegna immediata con codice inviato via email. Non ti serve davvero altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.