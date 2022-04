FIFA 22 per Switch: che OFFERTA! È il prezzo più basso di sempre

Se stavi aspettando l'occasione giusta per portare il calcio sempre con te, adesso è arrivata. FIFA 22 per Nintendo Switch è infatti in offerta su Amazon al convenientissimo prezzo di soli 19,99€.

Il tutto grazie ad uno sconto del 50% applicato sul costo di listino, a cui dovrai aggiungere un ulteriore piccolissimo sconto, ma che non fa mai male, di 1 euro. In totale, insomma, pagherai solo 18,99€ e, con Prime, ti arriverà a casa già domani.

FIFA 22 per Nintendo Switch, per portare il calcio ovunque tu voglia

FIFA 22 per Nintendo Switch non può certo vantare le ultime migliorie pensate specialmente per console di ultima generazione, ma il suo punto di forza rimane ovviamente la possibilità di poterlo giocare ovunque tu voglia, grazie alle peculiarità portatili della console giapponese.

Il gioco include divise, club e rose originali di alcuni dei principali campionati del mondo, insieme a nuove competizioni, come la UEFA Europa Conference League, una selezione dei più famosi stadi al mondo e diverse modalità di gioco:

Calcio d'inizio

Modalità Carriera

Tornei su licenza e personalizzati, compresa la UEFA Champions League

Women's International Cup

Prove abilità

Stagioni Online

Amichevoli Online

FIFA Ultimate Team 22

FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch presenta le stesse caratteristiche a livello di gameplay già viste in FIFA 21, con una veste grafica aggiornata, una nuova interfaccia di gioco e menu ridisegnati. Puoi giocare in modo tradizionale collegando la console al televisore, sia in singolo che multiplayer, oppure sfruttare la modalità portatile, con tanto di multigiocatore con supporto dei Joy-Con separati.

Non ti rimane quindi che approfittare di questa offerta di primavera da parte di Amazon che ti permette di acquistare FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch al prezzo di 19,99€. Al checkout riceverai inoltre un ulteriore euro di sconto, portando il totale a soli 18,99€. Insomma, praticamente una doppia offerta!