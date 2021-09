FIFA 22: provalo in anteprima grazie a EA Play su PC, PlayStation e Xbox

Mancano pochi giorni al day one di FIFA 22, in uscita il prossimo 1 ottobre su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Google Stadia. In questi giorni il titolo calcistico targato EA è disponibile in accesso anticipato.

L'accesso è riservato agli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate (che include EA Play) su PC, PlayStation e Xbox. Si tratta di una versione di prova completa, include tutti i contenuti disponibili al lancio ma può essere giocata per un massimo di 10 ore. I progressi fatti in accesso anticipato non saranno cancellati in caso si scelga di acquistare FIFA 22 in versione completa e si effettui il log-in con lo stesso account.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento EA Play sblocca l'accesso gratuito ad un ricco catalogo di giochi pubblicati da Electronic Arts, in più gli abbonati hanno diritto ad uno sconto del 10% sull'acquisto di giochi EA, compleso lo stesso FIFA 22. Il costo mensile del servizio è di 4,99€ al mese, o 29,99€ per un intero anno, sul PlayStation Store il primo mese di EA Play è in offerta a 0,99€.