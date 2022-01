FIFA 22 per PC è in offerta BOMBA su Amazon: solo 15€!

La versione PC di FIFA 22 è in offerta super su Amazon.it con uno sconto del 74% sul prezzo di listino! Con poco più di 15 euro potete portarvi a casa un codice da riscattare su Origin e giocare così l'ultimo gioco di calcio firmato EA Sports.

Trattandosi di un codice non ci sarà da aspettare la spedizione: potrete accedere all'articolo direttamente nella vostra libreria Giochi di Amazon.it, dove troverete il product code da inserire su Origin per il riscatto del gioco.

FIFA 22 per PC ad un prezzo semplicemente imperdibile!

Sebbene non sia allo stesso livello delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia, FIFA 22 per PC resta comunque il gioco di calcio di riferimento e da avere se siete dei giocatori mouse e tastiera e volete soddisfare la vostra voglia di pallone anche su questa piattaforma.

Al di là delle tecnologie esclusive per le edizioni next-gen, come la Hypermotion Technology sviluppata appositamente per PS5, Xbox Series e Stadia, per il resto il gioco è letteralmente identico nei contenuti e in alcune delle novità introdotte. Ad esempio, troviamo una intelligenza artificiale più realistica per i portieri, una nuova fisica della palla e una gestione rinnovata dello sprint per sfruttare l'accelerazione dei giocatori più veloci.

Non mancano le modalità più amate dai giocatori di FIFA, come Ultimate Team, Pro Club e la rinnovata Carriera, sia Allenatore che Giocatore.

Insomma, per soli 15 euro potete far vostro FIFA 22 per PC grazie a questa clamorosa offerta di Amazon.it, inserita tra le promozioni di San Valentino. Potrebbe essere un bel regalo per la vostra dolce metà!