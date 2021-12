FIFA 22 FUT TOTW 15: Lukaku e Benzema nella Squadra della Settimana

La 15esima Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team è stata presentata nella serata di ieri da EA Sports.

I giocatori seguenti saranno disponibili nei pacchetti della nota modalità di gioco fino alle ore 18.59 di mercoledì 5 gennaio. Inoltre, se lo si desidera, si potrà sfidare direttamente il seguente undici titolare!

FIFA 22 FUT – La Squadra della Settimana 15

Titolari

Lafont – OVR 84 – Nantes

Hakimi – OVR 86 – Paris Saint-Germain

Laporte – OVR 87 – Manchester City

Dumfries – OVR 84 – Inter

Saka – OVR 86 – Arsenal

Kessié – OVR 86 – Milan

Ward-Prowse – OVR 84 – Southampton

Visca – OVR 84 – Başakşehir

Benzema – OVR 91 – Real Madrid

Lukaku – OVR 89 – Chelsea

Bernardeschi – OVR 84 – Juventus

Riserve

Viviano – OVR 79 – Fatih Karagümrük

Munoz – OVR 81 – KRC Genk

Burn – OVR 81 – Brighton

Kluivert – OVR 81 – Nizza

Kokcu – OVR 81 – Feyenoord

Antony – OVR 82 – Ajax

Dia – OVR 81 – Villareal

Nicolaisen – OVR 75 – Tolosa

Thomas – OVR 74 – Leicester

Musona – OVR 78 – Al-Tai

Boumous – OVR 78 – ATK Mohun Bagan

Loft – OVR 72 – Scunthorpe United

Non si può ovviamente non notare la presenza di due attaccanti devastanti del calibro di Lukaku 89 e Benzema 91. Per la nostra Serie A abbiamo lo juventino Bernardeschi 84, il milanista Kessié 86 e l'interista Dumfries 84. Tra le riserve ecco Viviano 79, vecchia conoscenza del calcio italiano, oggi in forza al Fatih Karagümrük.

“L'incisività di Kessi, lo stato di forma di Dumfries, la classe e il potenziale offensivo di Benzema e molto altro nella Squadra della Settimana #FUT22“.

È il commento pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di EA Sports FIFA Italia.

FIFA 22 Ultimate Team è la nota modalità di gioco online che permette di creare la propria squadra formando la rosa tramite una serie di giocatori che vengono assegnati, in modo casuale, per mezzo di appositi “pacchetti”, in stile album delle figurine.