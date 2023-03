Fibra Vodafone: OFFERTA per internet a casa a 24,90 euro mensili

Oggi vediamo la favolosa OFFERTA di Vodafone per chi necessita di avere la Fibra a casa ad un prezzo non superiore ai 25 euro mensili.

La promozione che vedremo tra un attimo è disponibile per pochi giorni solo tramite il bottone che vedremo sotto. Il prezzo scontato è pari a 2€ mensili rispetto al canone standard.

Vodafone Fibra: scopri come attivarla ONLINE

L’offerta telefonica dell’operatore ex Omnitel offre internet flat 24 ore su 24 in ADSL, FTTC e FTTH con prestazioni di velocità stanziate a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer incluso nel prezzo mensile. Tutto questo ad prezzo davvero interessante. Stiamo parlando di appena 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro.

Nel costo dell’abbonamento per internet a casa troviamo anche l’opzione che permette di chiamare numeri fissi e mobili nazionali dal fisso verso qualsiasi gestore. L’addon è in esclusiva GRATIS online.

Come alternativa, l’operatore rosso offre anche la possibilità di richiedere l’attivazione della PROMO V-Max con internet illimitato, Modem incluso, chiamate illimitate e l’Extender di Vodafone a 32,90 euro al mese. Questa promozione aggiuntiva è adatta per chi vive su una casa con più stanze e vuole avere ricezione in qualsiasi punto di essa.

Costi ed altro

Questa promozione in scadenza nelle prossime ORE offre un prezzo scontatissimo per ben 24 mesi. Nel vincolo dei due anni troviamo già incluso il contributo di attivazione pari a 5€ mensili.

