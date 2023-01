FIBRA: Vodafone Internet Unlimited da 22,90€, PREZZO FOLLE

Internet Unlimited è la promozione per attivare la Fibra disponibile anche dai già clienti di Vodafone ad un prezzo scontatissimo.

Gli utenti che non hanno l’operatore rosso come gestore nel proprio cellulare potranno avere internet a casa a meno di 23€ al mese.

Fibra: Internet Unlimited di Vodafone in SUPER PROMO

La tariffa che parte da 22,90 euro mensili per i già clienti dell’operatore rosso o per chi attiva anche una SIM Mobile offre internet illimitato a casa disponibile 24 ore su 24 con velocità di connessione massima stanziata a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload in FTTH, Modem in comodato d’uso con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il costo mensile per chi ha già attiva un’offerta mobile o intende attivarla è di soli 22,90 euro.

In alternativa, è possibile attivare anche la promozione senza avere la SIM Mobile con Vodafone. In questo caso, l’operatore rosso include senza costi anche le chiamate senza limiti dal telefono fisso. Il prezzo ammonta però a 27,90 euro mensili.

Inoltre, Vodafone ha la soluzione anche per chi ha una casa su più piani e desidera essere connesso in ogni punto della stessa.

Il Super Wi-Fi 6 Extender di fornito dal gestore ex Omnitel con la promozione a 32,90€ è un dispositivo di ultima generazione in grado di analizzare la qualità della rete Wi-Fi e che va ad estendere la connessione anche negli angoli più remoti della vostra abitazione.

Costi ed altro

In qualsiasi tipo di offerta è INCLUSO il costo di attivazione iniziale. Infatti, questo contributo è “spalmato” nei 24 mesi e corrisponde a 5 euro al mese. L’offerta flagship 32,90€ mensili, invece ha anche un costo una tantum di 9,99€.

