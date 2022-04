Fibra Tiscali: ecco la PROMO a 25,95€ mensili

Oltre ai vari colossi come Vodafone, TIM e WINDTRE anche l’operatore sardo Tiscali offre la sua soluzione per avere la Fibra a casa ad un prezzo davvero molto interessante. Il tutto senza vincoli ed altri costi nascosti.

Il servizio offerto da questo provider isolano è stato premiato da Ookla come la più veloce connessione ad internet in Italia. Vediamo ora tutti i dettagli.

Fibra Tiscali: ecco l’offerta Ultrainternet

La tariffa di Tiscali prevede la connessione internet illimitata a casa fino a 1000 Mega di velocità in download e fino a 300 Mega in upload in FTTH con Modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il tutto ad un prezzo davvero FOLLE. Stiamo infatti parlando di 25,95 euro ogni mese.

Come abbiamo visto, l’offerta non prevede le chiamate illimitate dal fisso. In realtà, è possibile aggiungere un pacchetto opzionale che include quindi le chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali e 60 minuti al mese verso numerazioni fisse dell’Unione Europea, USA e Canada. Questo addon prevede un aggiunta sulla bolletta di 2 euro al mese.

Per quanto concerne le chiamate, oltre al pacchetto Full che abbiamo visto poco fa, non prevedono il servizio di visualizzazione del chiamante. Questo servizio è attivabile opzionalmente ad un costo di 1,99 euro mensili.

Costi ed altro

Tiscali Fibra ha un costo mensile bloccato per ben 2 anni. Il costo iniziale è pari a 4 euro che viene dilazionato per due anni. In pratica, i 25,95 mensili per 24 mesi sono composti da 21,95 euro di abbonamento per avere internet a casa e da 4 euro ogni mese di contributo iniziale. Inoltre, quest’offerta anche dopo i 24 mesi il canone mensile dovrebbe restare lo stesso, salvo rimodulazioni.

Ricordiamo che questa promozione non ha vincoli e dunque sarà possibile disdire senza l’addebito di alcuna penalità. In caso di recesso, sarà necessario restituire al provider italiano il Modem fornito in comodato d’uso.