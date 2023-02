La FIBRA di TIM è attualmente disponibile sul suo sito ufficiale a partire da soli 24,90 euro mensili senza Modem incluso. Per avere il TIM HUB+ incluso dunque bisognerà sottoscrivere la promozione a 29,90 euro ogni mese.

TIM Fibra: internet a casa a partire da 24,90€

L’offerta Premium Base che non comprende il Modem offre internet illimitato flat 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con le chiamate a consumo a 19€ cent di scatto alla risposta e 19€ cent/minuto. Il tutto a soli 24,90 euro mensili.

In alternativa c’è la possibilità di scegliere la promozione con il modem incluso e sempre con internet senza limiti fino ad 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, chiamate illimitate in esclusiva ONLINE, Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 TIM Navigazione Sicura e molto altro. Il tutto per soli 29,90 euro ogni mese.

Questa promozione include oltre alla protezione TIM Navigazione Sicura che mette al riparo dalle minacce del web offre anche per un anno la polizza per la propria abitazione offerta in partnership con UnipolSai. Quest’assicurazione è inclusa solo per la tecnologia FTTH.

Costi ed altro

Il costo di attivazione da corrispondere inizialmente varia a seconda della promozione scelta. Nella tariffa senza Modem Premium Base è previsto un corrispettivo iniziale di 10 euro rateizzato per 24 mesi e già incluso nel canone mensile. Mentre, la TIM WiFi Power Smart richiede un costo iniziale pari a 19,90 euro una tantum.

Inoltre, solo ONLINE è possibile ricevere gratuitamente il pacchetto con le chiamate illimitate se si attiva la promozione da 29,90€.

