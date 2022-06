Fibra Ottica FTTH: coperti altri 30 nuovi comuni

Proseguono i lavori per diffondere in gran parte dell’Italia la Fibra Ottica FTTH. Questa tecnologia garantisce una velocità di connessione sempre elevata perché il collegamento dalla centrale di trasmissione fino al modem dell’utente finale è realizzato per intero con questa tecnologia.

Arrivano perciò buone notizie in merito all’installazione della Fibra Ottica FTTH. Infatti, secondo quando pubblicato sul forum di FibraClick, altri 30 Comuni risultano ora coperti da questa connessione. Una notizia che farà sicuramente felici tutti gli utenti che abitano in queste zone.

Questo perché sarà possibile attivare una delle offerte vantaggiose proposte dagli operatori telefonici che forniscono il servizio ora anche in queste aree. Come ad esempio Aruba e la sua Fibra FTTH che parte da 17,69 euro al mese, con velocità in download fino a 1 Gbps.

Scopriamo quindi quali sono questi 30 Comuni che sono stati raggiunti dalla Fibra Ottica FTTH. In questo modo saprete se finalmente anche voi potrà fruire dell’accesso a questa connessione ultra veloce per navigare in internet, giocare online e vedere un film in streaming senza interruzioni.

Fibra Ottica FTTH: ecco l’elenco completo dei nuovi Comuni raggiunti

Vediamo quindi quali sono i 30 nuovi comuni che ora sono raggiunti dalla Fibra Ottica FTTH. Ciò vuol dire che chi abita in queste zone potrebbe attivare una connessione con questa tecnologia ultra veloce:

Abruzzo

Rocca di Mezzo (AQ)

Rocca di Mezzo (AQ) Campania

Gallo Matese (CE)

Pontelandolfo (BN)

Stella Cilento (SA) | (PCN non collegato a internet)

Gallo Matese (CE) Pontelandolfo (BN) Stella Cilento (SA) | (PCN non collegato a internet) Emilia-Romagna

Besenzone (PC)

Besenzone (PC) Lazio

Pastena (FR) | (PCN non collegato a internet)

Pastena (FR) | (PCN non collegato a internet) Liguria

Fontanigorda (GE)

Fontanigorda (GE) Lombardia

Azzio (VA) | (PCN non collegato a internet)

Corno Giovine (LO)

Correzzana (MB) | (PCN non collegato a internet)

Irma (BS) | (PCN non collegato a internet)

Longone al Segrino (CO) | (PCN non collegato a internet)

Maccastorna (LO) | (PCN non collegato a internet)

Santo Stefano Lodigiano (LO)

Sarezzo (BS) | (PCN non collegato a internet)

Azzio (VA) | (PCN non collegato a internet) Corno Giovine (LO) Correzzana (MB) | (PCN non collegato a internet) Irma (BS) | (PCN non collegato a internet) Longone al Segrino (CO) | (PCN non collegato a internet) Maccastorna (LO) | (PCN non collegato a internet) Santo Stefano Lodigiano (LO) Sarezzo (BS) | (PCN non collegato a internet) Molise

Carpinone (IS)

Carpinone (IS) Piemonte

Bassignana (AL) | (PCN non collegato a internet)

Bubbio (AT) | (PCN non collegato a internet)

Solonghello (AL) | (PCN non collegato a internet)

Bassignana (AL) | (PCN non collegato a internet) Bubbio (AT) | (PCN non collegato a internet) Solonghello (AL) | (PCN non collegato a internet) Puglia

Aradeo (LE) | (PCN non collegato a internet)

Carosino (TA) | (PCN non collegato a internet)

San Cassiano (LE)

San Pietro in Lama (LE) | (PCN non collegato a internet)

Sava (TA)

Squinzano (LE) | (PCN non collegato a internet)

Aradeo (LE) | (PCN non collegato a internet) Carosino (TA) | (PCN non collegato a internet) San Cassiano (LE) San Pietro in Lama (LE) | (PCN non collegato a internet) Sava (TA) Squinzano (LE) | (PCN non collegato a internet) Sardegna

Sanluri (SU) | (PCN non collegato a internet)

Sanluri (SU) | (PCN non collegato a internet) Veneto

Morgano (TV)

Quarto d’Altino (VE)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.