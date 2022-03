La Fibra di Iliad comincia a mostrare i primi problemi

Era esattamente il 25 gennaio quando Iliad, per la prima volta, ha debuttato presentando le sue nuove offerte per la Fibra Ottica. L'entusiasmo generale che ha creato non è riuscito però a frenare i molti dubbi che alcune affermazioni hanno generato in chi è più esperto. Una tra queste è la tanto dibattuta velocità in download fino a 5 Gbps.

Per questo Iliad si è trovata da subito a dover affrontare il Giurì che successivamente ha spiegato i motivi per cui aveva bloccato la pubblicità dell'operatore telefonico realizzata appositamente per l'uscita della Fibra Ottica.

Prezzo allettante e l'ulteriore sconto attivando un'offerta mobile hanno reso tutto così idilliaco da dimenticare che questa connessione è ancora allo stadio embrionale. Non sono passati nemmeno due mesi dal suo debutto e per questo è molto probabile che i primi clienti dovranno affrontare diversi disagi. Alcuni dei quali si sono già presentati alla porta di casa, o meglio al modem iliadbox. Infatti, la Fibra di Iliad, stando ad alcuni clienti che hanno attivato l'offerta, sta iniziando a mostrare i primi problemi.

La Fibra di Iliad soffre di brevi disconnessioni

In sostanza, il problema è uno solo. Diversi utenti hanno riscontrato brevi disconnessioni nella connessione internet. In pratica, durante una sessione di gioco online, una videoconferenza di lavoro o una video lezione, si presentano la connessione salta per alcuni secondi. Ad aver affrontato questo tema è stato un utente che sul forum FibraClick ha pubblicato la sua esperienza, confermata poi da altri clienti Iliad che hanno riscontrato lo stesso problema con la Fibra:

Fibra Iliad attivata l'8 febbraio, perfettamente funzionante senonché il modem si disconnette (e passa allo Step 4) ogni circa 10 minuti, vedendomi costretto a riavviarlo ogni volta per avere connessione per altri 10 minuti. Come suggerito dall'assistenza ho collegato l'alimentatore alla presa a muro, ma non è cambiato assolutamente niente (come potevo immaginare). Da premettere che l'ONT esterno rimane perfettamente collegato perché la spia PON è perennemente accesa. Specifico di essere a Milano quindi su GPON.

Questo è uno dei casi limite tra quelli costretti a riavviare il modem. Ci sono invece utenti che hanno riscontrato disconnessioni, ma molto meno frequenti e di pochi secondi, circa 30. Altri, invece, ad oggi non si sono accorti di nulla o perché usano internet in modo sporadico, o perché non si è presentato il disagio. In ogni caso, nonostante il Costumer Service di Iliad sia davvero veloce e pronto ad aiutare, la situazione sembra non essere migliorata e il problema persistere.

Le soluzioni

L'utente menzionato in precedenza ha quindi cercato di effettuare alcune prove per cercare di capire quale fosse la causa del problema. Dopo diverse valutazioni ha concluso che queste disconnessioni potrebbero essere generate da un surriscaldamento eccessivo del modem iliadbox fornito in comodato gratuito da Iliad.

Una volta smontato – non fatelo da casa – si può notare che la ventola a supporto del sistema di raffreddamento non gira abbastanza veloce da generare abbastanza aria fredda. Se fosse questo il problema delle disconnessioni immaginiamoci cosa succederà questa estate. Ecco cosa ha dichiarato l'utente:

Dopo svariati tentativi ed ipotesi sono arrivato alla conclusione che sia un problema di surriscaldamento. In particolare l'iliadbox, a quanto pare, non è perfetto nella gestione delle temperature, nonostante abbia una ventola, che però non supera mai i 1220 RPM (velocità abbastanza bassa considerate le temperature mostrate nell'interfaccia web).

Nel caso fosse questa la criticità sono anche state menzionate alcune soluzioni per arginarlo o risolverlo:

posizionare l'iliadbox di Iliad in verticale ;

; posizionare l'iliadbox sopra un piedistallo in modo che resti sollevato dalla superficie;

in modo che resti sollevato dalla superficie; lasciare l'iliadbox il più possibile lontano da fonti di calore e in uno spazio di casa aperto.

Altri invece pensano che il problema sia riconducibile ai diversi aggiornamenti che Iliad sta eseguendo sulla rete della Fibra Ottica. Ciò sembra essere confermato dal fatto che di domenica non vengono registrate disconnessioni alla rete.