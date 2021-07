La Combo Fibra e Mobile di WINDTRE a meno di 30 euro mensili è stata prorogata ulteriormente al 30 Settembre 2021.

Combo Fibra e Mobile WINDTRE: i dettagli

L'operatore WINDTRE con questa tariffa offre la connessione illimitata a casa fino ad 1 Gigabit al secondo a 22,99 euro mensili per tutti i clienti che decidono di passare il loro numero di cellulare da Fastweb, Iliad, NT Mobile e Daily Telecom. La portabilità è necessaria per avere lo sconto della Combo, altrimenti l'offerta di internet a casa ammonterà a 31,99 euro al mese.

La promozione per il Mobile dedicata alle portabilità dai tre virtuali che abbiamo visto prima denominata GO UNLIMITED FIRE+ offre Giga Illimitati, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a soli 6,99 euro al mese. In pratica con meno di 30 euro al mese avrete sia internet a casa che una SIM con un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga.

Inoltre, è possibile aggiungere altri tre numeri con Giga Illimitati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 9,99 euro mensili.

Costi ed altro

Il canone di 29,98 euro, anziché 36,98€, comprende Internet illimitato a casa, Modem Wi-Fi 6 incluso, 12 Mesi di Amazon Prime e la promozione esclusiva a meno di 7 euro al mese. Questa Combo è disponibile solo nei negozi WINDTRE.

