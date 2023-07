Fibra Aruba: Internet illimitato a casa ad un SUPER PREZZO

Aruba Fibra è sempre di più un punto di riferimento per la connessione Internet di casa grazie ad un’offerta che, in questo momento, è una delle più convenienti e complete sul mercato. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete FTTH al costo di 22,47 euro al mese per 24 mesi (invece di 26,47 euro al mese).

Da notare che Aruba Fibra propone anche la versione “All-In” della promozione con chiamate illimitate e router Wi-Fi incluso. In questo caso, il costo è di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,90 euro al mese). Tutte le proposte dell’operatore sono attivabili direttamente online, dopo aver verificato la copertura tramite il sito ufficiale Aruba dal link qui di sotto.

Fibra Aruba a prezzo ridotto: ecco l’offerta del mese

Per i nuovi clienti, Aruba propone due offerte fibra ottica di sicuro interesse:

Fibra Aruba Promo include una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit al costo di 22,47 euro al mese per 24 mesi ; è possibile aggiungere il router al costo di 2,20 euro al mese

include una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit al costo di ; è possibile aggiungere il router al costo di 2,20 euro al mese Fibra Aruba All-In Pro include una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Gigabit, le chiamate illimitate e un router Wi-Fi al costo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi 29 euro al mese

Per entrambe le offerte ci sono diverse opzioni aggiuntive:

è possibile portare la connessione fino a 2,5 Gigabit in download al costo di 7 euro in più al mese e/o fino a 1 Gigabit in upload al costo di 2 euro al mese

al costo di 7 euro in più al mese e/o al costo di 2 euro al mese è possibile richiedere un indirizzo IPv4 statico al costo di 4 euro al mese

Per attivare una delle offerte di Aruba Fibra è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto. Tutte le proposte prevedono l’utilizzo della rete FTTH per garantire il massimo delle prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.