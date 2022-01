Fibra 100% di Sky: ora con tutti i pacchetti TV!

La Fibra 100% di Sky forte come Ibra viene attualmente proposta con il Prova Sky Q per 30 giorni. Grazie a questa interessante iniziativa, dunque, sarà possibile provare i servizi TV di Sky per 1 mese senza impegno.

Tutto questo è disponibile a partire da 24,90 euro mensili con i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix inclusi per 30 giorni. vediamo ora come si compone tale offerta davvero interessante.

Fibra 100% Sky: i dettagli

La Fibra veloce e forte come Zlatan Ibrahimovic è disponibile nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH fino a 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 300 Mbps in upload con Sky Wifi Hub intelligente a partire da 24,90 euro ogni mese, invece di 29,90€.

Oltre a questa tariffa solo Fibra esiste anche la possibilità di scegliere il pacchetto visto all'inizio con Prova Sky Q a 9 euro in più al mese per 30 giorni. Con quest'opzione oltre alla connessione illimitata a casa troviamo inclusi i seguenti canali TV:

Sky TV : pacchetto con tutto l'intrattenimento targato Sky, i documentari, le Serie TV Sky Oiginal e gli show più amati.

: pacchetto con tutto l'intrattenimento targato Sky, i documentari, le e gli show più amati. Netflix : accesso alla piattaforma in streaming più famosa ed utilizzata al mondo con tutto il catalogo disponibile col Piano Standard in HD.

: accesso alla piattaforma in streaming più famosa ed utilizzata al mondo con tutto il catalogo disponibile col in HD. Sky Cinema : canale che comprende le migliori uscite di Hollywood , i titoli italiani più attesi e i nuovi film Sky Original anche on demand.

: canale che comprende le migliori uscite di , i titoli italiani più attesi e i nuovi film Sky Original anche on demand. Sky Sport : è il pack di riferimento per gli amanti dello sport con la Formula 1 , la MotoGP , la Final Stage della UEFA Champions League e UEFA Europa League oltre a 5 partite a turno di Premier League .

: è il pack di riferimento per gli amanti dello sport con la , la , la Final Stage della e oltre a 5 partite a turno di . Sky Calcio : questo canale prevede invece tutta la Serie BKT con playoff e playout inclusi, 3 partite di Serie A a giornata e i migliori match di Ligue 1 e Bundesliga .

: questo canale prevede invece tutta la con playoff e playout inclusi, di a giornata e i migliori match di e . Sky Kids: è l'ultimo pacchetto compreso con il Prova Sky Q che offre programmi e cartoni animati pensati per bambini e ragazzi.

Costi ed altro

Fibra 100% di Sky è disponibile ONLINE a partire da 24,90 euro ogni mese con canone mensile bloccato per 18 mesi. Con il Prova Sky Q sono previsti 20 euro una tantum di attivazione, mentre, con l'offerta solo Fibra sono richiesti 29€ iniziali.