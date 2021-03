Sulle mascherine non c’è più nulla da spiegare: a un anno di distanza dal lockdown, tutti sappiamo giudicarle per capire quali siano in grado di offrire una tutela efficace e quali no. Quel che invece non è banale è trovare la migliore occasione per l’acquisto, ottenendo massima protezione al minimo prezzo.

FFP2, occasionissima Amazon

L’occasione di oggi è offerta da Amazon, dove una confezione da 10 mascherine FFP2 è disponibile per 5,99 euro.

L’offerta durerà 1 settimana. Un anno fa non solo i prezzi erano ben più alti, ma i tempi di consegna erano anche ben più lunghi in virtù di magazzini che si svuotarono immediatamente. Ora le mascherine FFP2 sono destinate ad essere richieste ancora a lungo visto che fino all’autunno inoltrato vigerà l’obbligo di utilizzarle in pubblico per evitare recrudescenze di una pandemia destinata a ad allontanarsi lentamente.

L’offerta Jiandi durerà una settimana, mettendo a disposizione di tutti un’occasione ulteriore per far scorte in vista dei mesi a venire. Unico dato importante in ottica di scelta del prodotto: “Questa maschera ha diversi contrassegni K95, ma è stata inoltre testata secondo lo standard europeo FFP2, valutata e approvata da un organismo notificato dell’UE (numero 0370) secondo lo standard EU FFP2 EN 149: 2001 + A1: 2009“.

A un anno da quando tutto è iniziato, è venuto il momento di pensare alla fine di tutto. Ma per farlo serviranno ancora alcuni mesi di cautela. Oggi abbiamo tutto quanto serve per massimizzare la sicurezza e minimizzare la spesa. Così.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable